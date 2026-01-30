Рейтинг@Mail.ru
Житель Кузбасса получил 16,5 лет колонии за убийство 20-летней давности - РИА Новости, 30.01.2026
06:00 30.01.2026
Житель Кузбасса получил 16,5 лет колонии за убийство 20-летней давности
Житель Кузбасса получил 16,5 лет колонии за убийство 20-летней давности
происшествия
белово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белово
кемеровская область
россия
Житель Кузбасса получил 16,5 лет колонии за убийство 20-летней давности

Житель Кузбасса, убивший женщину 20 лет назад, получил 16,5 лет строгого режима

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Ранее судимый житель города Белово Кемеровской области, изнасиловавший и убивший 20 лет назад женщину, получил 16,5 лет строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.
"Установлено, что в марте 2006 года 23-летний фигурант, находясь на кладбище в Беловском муниципальном округе, в состоянии алкогольного и токсического опьянения совершил в отношении 54-летней женщины насильственные преступления сексуального характера. Затем с целью скрыть содеянное нанес потерпевшей множественные удары ножом в область живота, шеи и грудной клетки. Своими действиями фигурант причинил женщине телесные повреждения, от которых наступила ее смерть", – сообщает ведомство.
Уточняется, что фигурант с места происшествия скрылся.
В ходе работы по уголовным делам о преступлениях, совершенных в прошлые годы, следователи с отделом криминалистики следственного управления и сотрудниками полиции продолжили работу, вернулись к допросам косвенных свидетелей совершенного преступления и исследованию доказательств.
Проведенная по уголовному делу генетическая экспертиза позволила экспертам определить ДНК-профиль преступника. Это позволило установить лицо, совершившее данное преступление.
В ходе предварительного расследования следователем СК России собраны исчерпывающие доказательства, включающие выводы судебных экспертиз, подтвердившие его причастность к инкриминированному деянию.
Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора ранее судимому жителю города Белово. Он признан виновным в совершении преступления по пункту "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала