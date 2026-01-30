Турция ожидает, что Иран решит свои проблемы без внешних сил

СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Анкара ожидает, что иранцы решат свои проблемы сами без вмешательства внешних сил, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«
"Мы регулярно напоминаем партнерам, что выступаем против военного вмешательства против Ирана. Желаем, чтобы иранский народ сам мирными путями решил внутренние проблемы страны без внешнего вмешательства", - заявил Фидан на пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.