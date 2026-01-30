Рейтинг@Mail.ru
Турция ожидает, что Иран решит свои проблемы без внешних сил - РИА Новости, 30.01.2026
14:52 30.01.2026 (обновлено: 16:26 30.01.2026)
Турция ожидает, что Иран решит свои проблемы без внешних сил
Турция ожидает, что Иран решит свои проблемы без внешних сил
Анкара ожидает, что иранцы решат свои проблемы сами без вмешательства внешних сил, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Турция ожидает, что Иран решит свои проблемы без внешних сил

Фидан: Анкара ожидает, что Иран решит проблемы без вмешательства внешних сил

© AP Photo / Khalil HamraМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Стамбуле. 30 января 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Стамбуле. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Стамбуле. 30 января 2026
СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Анкара ожидает, что иранцы решат свои проблемы сами без вмешательства внешних сил, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Мы регулярно напоминаем партнерам, что выступаем против военного вмешательства против Ирана. Желаем, чтобы иранский народ сам мирными путями решил внутренние проблемы страны без внешнего вмешательства", - заявил Фидан на пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в Стамбуле. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Турция рассчитывает, что США не будут атаковать Иран, заявил Фидан
Также министр отметил, что по мнению Анкары возобновление переговоров по ядерной программе Ирана поспособствует деэскалации в регионе. По его словам, Турция выразила соболезнования Ирану в связи с гибелью людей во время протестов, и рассчитывает, что спокойная обстановка продержится долго.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле, 30 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Иран готов вступить в диалог с США по ядерной тематике, заявил глава МИД
