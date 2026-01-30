https://ria.ru/20260130/turpotok-2071313293.html
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует РИА Новости, 30.01.2026
СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости.
Доходы Турции
от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов.
По данным Бюро статистики Турции, страну за 2025 год посетили более 52,7 миллиона иностранцев и более 11,1 миллиона проживающих за границей турецких граждан. Существенный рост - более 15% - отмечается по числу прибывших представителей диаспоры, а иностранцев годом ранее прибыло примерно столько же - 52,6 миллиона.
"Турцию за 2025 год посетили 6 миллионов 904 тысячи 11 россиян", - сообщило бюро в пресс-релизе.
По информации статистического агентства, за Россией
с небольшим отставанием следует ФРГ
, более 6,7 миллионов граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха.
За РФ и ФРГ следуют Великобритания
с 4,2 миллиона туристов, Иран
с 3 миллионами и Болгария
с 2,8 миллиона граждан, сообщается в пресс-релизе.
За 2024 год Турцию посетили более 6,7 миллиона граждан РФ. Таким образом, рост за год составил порядка 2,8%. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.