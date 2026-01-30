Рейтинг@Mail.ru
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/turpotok-2071313293.html
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 30.01.2026
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:52:00+03:00
2026-01-30T17:52:00+03:00
турция
россия
германия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062555780_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_8e8eae5d12711be0193157a59e779a2f.jpg
https://ria.ru/20260111/turisty-2067198915.html
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920016.html
турция
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062555780_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_69390c6e925c329922c9e806627d4aa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, германия, туризм
Турция, Россия, Германия, Туризм
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию

РИА Новости: Россия за 2025 год вновь стала лидером по турпотоку в Турцию

© AP Photo / Lefteris PitarakisЛюди на судне, пересекающем Мраморное море недалеко от Стамбула
Люди на судне, пересекающем Мраморное море недалеко от Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Люди на судне, пересекающем Мраморное море недалеко от Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости.
Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Туроператор рассказал об интересе россиян к Турции
11 января, 09:23
По данным Бюро статистики Турции, страну за 2025 год посетили более 52,7 миллиона иностранцев и более 11,1 миллиона проживающих за границей турецких граждан. Существенный рост - более 15% - отмечается по числу прибывших представителей диаспоры, а иностранцев годом ранее прибыло примерно столько же - 52,6 миллиона.
"Турцию за 2025 год посетили 6 миллионов 904 тысячи 11 россиян", - сообщило бюро в пресс-релизе.
По информации статистического агентства, за Россией с небольшим отставанием следует ФРГ, более 6,7 миллионов граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха.
За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,2 миллиона туристов, Иран с 3 миллионами и Болгария с 2,8 миллиона граждан, сообщается в пресс-релизе.
За 2024 год Турцию посетили более 6,7 миллиона граждан РФ. Таким образом, рост за год составил порядка 2,8%. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Эксперты рассказали, где россияне предпочитают отдых "все включено"
24 мая 2025, 23:29
 
ТурцияРоссияГерманияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала