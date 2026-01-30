Люди на судне, пересекающем Мраморное море недалеко от Стамбула. Архивное фото

СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости.

Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов.

По данным Бюро статистики Турции, страну за 2025 год посетили более 52,7 миллиона иностранцев и более 11,1 миллиона проживающих за границей турецких граждан. Существенный рост - более 15% - отмечается по числу прибывших представителей диаспоры, а иностранцев годом ранее прибыло примерно столько же - 52,6 миллиона.

"Турцию за 2025 год посетили 6 миллионов 904 тысячи 11 россиян", - сообщило бюро в пресс-релизе.

По информации статистического агентства, за Россией с небольшим отставанием следует ФРГ , более 6,7 миллионов граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха.

За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,2 миллиона туристов, Иран с 3 миллионами и Болгария с 2,8 миллиона граждан, сообщается в пресс-релизе.