Производитель "Цирконов" рассказал о поставках особо важных систем
Производитель "Цирконов" рассказал о поставках особо важных систем - РИА Новости, 30.01.2026
Производитель "Цирконов" рассказал о поставках особо важных систем
НПО машиностроения выполнило все планы на 2025 год, в том числе по поставкам особо важных систем, сообщил журналистам гендиректор-генконструктор предприятия... РИА Новости, 30.01.2026
Производитель "Цирконов" рассказал о поставках особо важных систем
Леонов: производитель "Цирконов" выполнил все планы поставок особо важных систем