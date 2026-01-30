ЦБ сохранил антициклическую надбавку на уровне 0,5 процента

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0,5%, сообщил регулятор.

"Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года (0,5 процентного пункта к нормативам достаточности капитала банков)", - говорится в релизе.

Отмечается, что за счет капитализации прибыли показатель достаточности капитала банковского сектора постепенно восстанавливается после выплаты дивидендов.

"Достаточность капитала на первое января 2026 года составила 13,3% (13,4% на 1 июля 2025 года и 13% на 1 октября 2025 года)", - уточнил регулятор.

По оценке Банка России, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики в текущем году и последующие периоды с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения микропруденциальных надбавок к нормативам достаточности капитала.