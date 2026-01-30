https://ria.ru/20260130/tsb-2071322878.html
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с 1 марта
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с 1 марта
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с 1 марта
Банк России с 1 марта ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с повышенной долговой нагрузкой, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 30.01.2026
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с 1 марта
ЦБ с 1 марта ужесточит кредитование компаний с повышенной долговой нагрузкой
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Банк России с 1 марта ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с повышенной долговой нагрузкой, говорится в пресс-релизе
регулятора.
"Банк России с 1 марта 2026 года повысил с 40 до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой", - говорится там.
По имеющейся у Банка России информации, в 2026 году крупные компании с высокой долговой нагрузкой планируют продолжить наращивать долговые обязательства темпами выше прогноза ЦБ
по росту требований банков к организациям (7-12%), что может привести к дальнейшему росту закредитованности таких компаний и усилению кредитных рисков банковского сектора.
"В этих условиях для ограничения системных рисков требуется ускорить накопление макропруденциального буфера капитала", - говорится там.
Также, по оценке ЦБ РФ, надбавка не очень существенно ограничивает компании в привлечении кредитов, но банкам нужно будет запасать больше капитала для покрытия рисков по таким кредитам.
ЦБ РФ оценивает, что к концу 2026 года макропруденциальный буфер капитала может составить около 200 миллиардов рублей.
"В будущем Банк России может продолжить повышение надбавки, если риски банков по требованиям к таким компаниям будут нарастать", - заключил регулятор.