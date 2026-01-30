Рейтинг@Mail.ru
18:29 30.01.2026 (обновлено: 18:51 30.01.2026)
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с 1 марта
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с 1 марта
центральный банк рф (цб рф), экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с 1 марта

© РИА Новости / Алексей Никольский
Вид на здание Банка России
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России с 1 марта ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с повышенной долговой нагрузкой, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Банк России с 1 марта 2026 года повысил с 40 до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой", - говорится там.
По имеющейся у Банка России информации, в 2026 году крупные компании с высокой долговой нагрузкой планируют продолжить наращивать долговые обязательства темпами выше прогноза ЦБ по росту требований банков к организациям (7-12%), что может привести к дальнейшему росту закредитованности таких компаний и усилению кредитных рисков банковского сектора.
"В этих условиях для ограничения системных рисков требуется ускорить накопление макропруденциального буфера капитала", - говорится там.
Также, по оценке ЦБ РФ, надбавка не очень существенно ограничивает компании в привлечении кредитов, но банкам нужно будет запасать больше капитала для покрытия рисков по таким кредитам.
ЦБ РФ оценивает, что к концу 2026 года макропруденциальный буфер капитала может составить около 200 миллиардов рублей.
"В будущем Банк России может продолжить повышение надбавки, если риски банков по требованиям к таким компаниям будут нарастать", - заключил регулятор.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
