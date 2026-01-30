Рейтинг@Mail.ru
ЦБ установил новые требования для разработчиков платежного оборудования - РИА Новости, 30.01.2026
15:22 30.01.2026
ЦБ установил новые требования для разработчиков платежного оборудования
технологии, россия, экономика
Технологии, Россия, Экономика
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России установил новые требования информационной безопасности к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых карточных платежных системах, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России опубликовал документ о требованиях к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых карточных платежных системах. Среди них аппаратные модули безопасности информационной инфраструктуры платежных систем (HSM-модули), платежные устройства с терминальным ядром, банкоматы, платежные карты", - говорится в сообщении.
Требования устанавливают параметры для разработчиков таких систем и заменят действующие с 2020 года подходы. Они учитывают новые меры регулятора по защите информации при переводах, а также направлены на повышение эффективности процесса импортозамещения.
"Требования не распространяются на использование шифровальных средств и изделий иностранного производства, а также шифровальные средства, реализующие исключительно иностранные криптографические механизмы (то есть криптографические механизмы, не определяемые в документах национальной системы стандартизации в области криптографической защиты информации)", - также уточняется в документе.
