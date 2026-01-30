https://ria.ru/20260130/tsb-2071270555.html
ЦБ установил новые требования для разработчиков платежного оборудования
ЦБ установил новые требования для разработчиков платежного оборудования - РИА Новости, 30.01.2026
ЦБ установил новые требования для разработчиков платежного оборудования
Банк России установил новые требования информационной безопасности к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:22:00+03:00
2026-01-30T15:22:00+03:00
2026-01-30T15:22:00+03:00
технологии
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20260130/perervody-2071122934.html
https://ria.ru/20260130/kredity-2071105908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, экономика
Технологии, Россия, Экономика
ЦБ установил новые требования для разработчиков платежного оборудования
Банк России установил новые требования для разработчиков платежного оборудования
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Банк России установил новые требования информационной безопасности к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых карточных платежных системах, сообщается
на сайте регулятора.
"Банк России опубликовал документ о требованиях к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых карточных платежных системах. Среди них аппаратные модули безопасности информационной инфраструктуры платежных систем (HSM-модули), платежные устройства с терминальным ядром, банкоматы, платежные карты", - говорится в сообщении.
Требования устанавливают параметры для разработчиков таких систем и заменят действующие с 2020 года подходы. Они учитывают новые меры регулятора по защите информации при переводах, а также направлены на повышение эффективности процесса импортозамещения.
"Требования не распространяются на использование шифровальных средств и изделий иностранного производства, а также шифровальные средства, реализующие исключительно иностранные криптографические механизмы (то есть криптографические механизмы, не определяемые в документах национальной системы стандартизации в области криптографической защиты информации)", - также уточняется в документе.