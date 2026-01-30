ЦБ установил новые требования для разработчиков платежного оборудования

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России установил новые требования информационной безопасности к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых карточных платежных системах, Банк России установил новые требования информационной безопасности к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых карточных платежных системах, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России опубликовал документ о требованиях к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых карточных платежных системах. Среди них аппаратные модули безопасности информационной инфраструктуры платежных систем (HSM-модули), платежные устройства с терминальным ядром, банкоматы, платежные карты", - говорится в сообщении.

Требования устанавливают параметры для разработчиков таких систем и заменят действующие с 2020 года подходы. Они учитывают новые меры регулятора по защите информации при переводах, а также направлены на повышение эффективности процесса импортозамещения.