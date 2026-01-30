Трамп пригрозил адом каждому, кто нарушит покой жителей Вашингтона

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал превратить в ад жизнь любого, кто посмеет нарушить порядок в Вашингтоне, и заявил, что уровень преступности в столице упал до рекордно низких значений.
"Практически каждый встречный благодарит меня: полтора года назад они жили в аду, а теперь могут спокойно ходить на работу в полной безопасности. А если что-то и случится, то совершивший это сам надолго окажется в аду", - заявил Трамп в Овальном кабинете.
В августе 2025 года Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Глава государства своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в столицу и пригрозил послать туда вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
С тех пор Трамп неоднократно повторял, что ввод национальной гвардии в Вашингтон помог спасти американскую столицу и обеспечить ее безопасность. Однако самого его еще ни разу не замечали гуляющим по улицам Вашингтона без сопровождения вооруженной охраны.