Трамп пригрозил адом каждому, кто нарушит покой жителей Вашингтона

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал превратить в ад жизнь любого, кто посмеет нарушить порядок в Вашингтоне, и заявил, что уровень преступности в столице упал до рекордно низких значений.

С тех пор Трамп неоднократно повторял, что ввод национальной гвардии в Вашингтон помог спасти американскую столицу и обеспечить ее безопасность. Однако самого его еще ни разу не замечали гуляющим по улицам Вашингтона без сопровождения вооруженной охраны.