Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки, назвав ее слишком громкой
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки телеканала ABC, упрекнув ее в излишней громкости. РИА Новости, 30.01.2026
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки телеканала ABC, упрекнув ее в излишней громкости.
"Вы очень громкий человек. Очень громкий. Давайте дадим шанс кому-нибудь другому", - сказал Трамп
после того, как корреспондент телеканала спросила его, почему он подал в суд на налоговую службу США
.
Президент США добавил, что ABC распространяет фейковые новости. После второй попытки журналистки задать вопрос Трамп ответил еще более резко.
"Я не давал вам слова", - ответил американский лидер, прежде чем перейти к следующему корреспонденту.
Ранее Трамп подал в суд на министерство финансов США и налоговую службу в его составе, обвинив их в несанкционированном разглашении его налоговых деклараций в период его первого президентского срока и потребовав не менее десяти миллиардов долларов в качестве компенсации.