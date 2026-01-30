Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки, назвав ее слишком громкой - РИА Новости, 30.01.2026
22:22 30.01.2026
Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки, назвав ее слишком громкой
Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки, назвав ее слишком громкой - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки, назвав ее слишком громкой
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки телеканала ABC, упрекнув ее в излишней громкости. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки, назвав ее слишком громкой

Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки ABC, упрекнув ее в громкости

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки телеканала ABC, упрекнув ее в излишней громкости.
"Вы очень громкий человек. Очень громкий. Давайте дадим шанс кому-нибудь другому", - сказал Трамп после того, как корреспондент телеканала спросила его, почему он подал в суд на налоговую службу США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Президент США добавил, что ABC распространяет фейковые новости. После второй попытки журналистки задать вопрос Трамп ответил еще более резко.
"Я не давал вам слова", - ответил американский лидер, прежде чем перейти к следующему корреспонденту.
Ранее Трамп подал в суд на министерство финансов США и налоговую службу в его составе, обвинив их в несанкционированном разглашении его налоговых деклараций в период его первого президентского срока и потребовав не менее десяти миллиардов долларов в качестве компенсации.
