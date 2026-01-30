Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки, назвав ее слишком громкой

Президент США добавил, что ABC распространяет фейковые новости. После второй попытки журналистки задать вопрос Трамп ответил еще более резко.

"Я не давал вам слова", - ответил американский лидер, прежде чем перейти к следующему корреспонденту.

Ранее Трамп подал в суд на министерство финансов США и налоговую службу в его составе, обвинив их в несанкционированном разглашении его налоговых деклараций в период его первого президентского срока и потребовав не менее десяти миллиардов долларов в качестве компенсации.