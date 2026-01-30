Читать ria.ru в

Трамп уверен, что предложенный им на пост главы ФРС снизит учетную ставку

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что предложенный им на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш захочет снижать учетную ставку.

"Он точно хочет снижать ставку", - сказал Трамп в Белом доме.

По словам президента США , сам он не говорил об этом с кандидатом, считая это неправильным в свете независимости банковского регулятора.

Трамп назвал своего кандидата квалифицированным и лучшим учеником ведущих школ. По словам президента, в случае назначения Уорш станет самым молодым главой ФРС

"Он очень умный, хороший, сильный, молодой, привлекательный", - описал своего кандидата американский лидер.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что выдвигает Уорша на пост главы ФРС.