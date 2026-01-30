Трамп уверен, что предложенный им на пост главы ФРС снизит учетную ставку

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что предложенный им на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш захочет снижать учетную ставку.
"Он точно хочет снижать ставку", - сказал Трамп в Белом доме.
По словам президента США, сам он не говорил об этом с кандидатом, считая это неправильным в свете независимости банковского регулятора.
Трамп назвал своего кандидата квалифицированным и лучшим учеником ведущих школ. По словам президента, в случае назначения Уорш станет самым молодым главой ФРС.
"Он очень умный, хороший, сильный, молодой, привлекательный", - описал своего кандидата американский лидер.
Ранее в пятницу Трамп сообщил, что выдвигает Уорша на пост главы ФРС.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.