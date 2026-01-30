Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу отказался сообщить, рассматривает ли он возможность проведения в Иране военной операции США по аналогии с венесуэльской.

"Я не хочу говорить о том, что я делаю в военном плане, но у нас там чрезвычайно мощный флот", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.