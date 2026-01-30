https://ria.ru/20260130/tramp-2071339600.html
Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле
Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп в пятницу отказался сообщить, рассматривает ли он возможность проведения в Иране военной операции США по аналогии с венесуэльской. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:30:00+03:00
2026-01-30T20:30:00+03:00
2026-01-30T20:31:00+03:00
иран
венесуэла
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5bbfbca2e41234d70df28ad85393a3c.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071336813.html
иран
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9fafe01e40f86d151fb073918e18c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, венесуэла, сша, в мире, дональд трамп
Иран, Венесуэла, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле
Трамп отказался сообщить, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле