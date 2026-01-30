Рейтинг@Mail.ru
Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 30.01.2026 (обновлено: 20:31 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/tramp-2071339600.html
Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле
Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп в пятницу отказался сообщить, рассматривает ли он возможность проведения в Иране военной операции США по аналогии с венесуэльской. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:30:00+03:00
2026-01-30T20:31:00+03:00
иран
венесуэла
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5bbfbca2e41234d70df28ad85393a3c.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071336813.html
иран
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9fafe01e40f86d151fb073918e18c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, венесуэла, сша, в мире, дональд трамп
Иран, Венесуэла, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп не сообщил, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле

Трамп отказался сообщить, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу отказался сообщить, рассматривает ли он возможность проведения в Иране военной операции США по аналогии с венесуэльской.
"Я не хочу говорить о том, что я делаю в военном плане, но у нас там чрезвычайно мощный флот", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана
Вчера, 20:10
 
ИранВенесуэлаСШАВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала