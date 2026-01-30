Трамп уверен в хороших шансах на сделку по украинскому урегулированию

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он убежден в хороших шансах достичь сделки по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

При этом Трамп вновь заявил, что раньше считал, что урегулирование остальных конфликтов, которые он завершил, будет сложнее, чем урегулирование на Украине.