Трамп уверен в хороших шансах на сделку по украинскому урегулированию

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он убежден в хороших шансах достичь сделки по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
При этом Трамп вновь заявил, что раньше считал, что урегулирование остальных конфликтов, которые он завершил, будет сложнее, чем урегулирование на Украине.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.