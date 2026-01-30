Рейтинг@Mail.ru
20:26 30.01.2026 (обновлено: 21:23 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/tramp-2071338961.html
Переговорщики по регулированию на Украине близки к результату, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:26:00+03:00
2026-01-30T21:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_f24bbe04280f9140e98713630593fe0a.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071338425.html
Трамп: переговорщики по урегулированию на Украине очень близки к результату

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату.
"Мы подходим очень близко к достижению урегулирования (на Украине - ред.)", - сказал Трамп в ходе подписания указов в Белом доме.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться.
