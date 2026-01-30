https://ria.ru/20260130/tramp-2071338961.html
Переговорщики по регулированию на Украине близки к результату, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:26:00+03:00
2026-01-30T20:26:00+03:00
2026-01-30T21:23:00+03:00
Переговорщики по регулированию на Украине близки к результату, заявил Трамп
Трамп: переговорщики по урегулированию на Украине очень близки к результату