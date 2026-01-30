ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что только Иран знает о том, есть ли крайний срок для сделки с США.
Трамп высказался о сроках заключения сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что только Иран знает о том, есть ли крайний срок для сделки с США. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:25:00+03:00
иран
сша
дональд трамп
в мире
иран, сша, дональд трамп, в мире
Иран, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп: только Иран знает о крайнем сроке для сделки США
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото