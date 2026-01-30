Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине могут проходить без Уиткоффа и Кушнера, заявил Трамп
20:24 30.01.2026 (обновлено: 20:58 30.01.2026)
Переговоры по Украине могут проходить без Уиткоффа и Кушнера, заявил Трамп
россия
украина
в мире
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
дональд трамп
мирный план сша по украине
россия, украина, в мире, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, мирный план сша по украине
Переговоры по Украине могут проходить без Уиткоффа и Кушнера, заявил Трамп

Трамп: переговоры России и Украины могут происходить и без Уиткоффа и Кушнера

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры РФ и Украины могут проходить и без участия спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
"Да ... думаю, у них (переговоров - ред.) есть шанс. Мы старались", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп высказался о сроках заключения сделки с Ираном
Вчера, 20:25
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп уверен в хороших шансах на сделку по украинскому урегулированию
Вчера, 20:27
 
