Трамп уверен, что Иран хочет заключить сделку с США
Трамп уверен, что Иран хочет заключить сделку с США - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп уверен, что Иран хочет заключить сделку с США
Президент США Дональда Трамп заявил в пятницу о своей уверенности в желании властей Ирана заключить сделку с Вашингтоном.
2026-01-30T20:20:00+03:00
2026-01-30T20:20:00+03:00
2026-01-30T20:28:00+03:00
иран
сша
в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
аббас аракчи
иран
сша
вашингтон (штат)
иран, сша, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи
Иран, США, В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Трамп уверен, что Иран хочет заключить сделку с США
Трамп уверен, что власти Ирана хотят заключить сделку с США