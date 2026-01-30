https://ria.ru/20260130/tramp-2071337312.html
США вскоре пригласят страны к закупке нефти из Венесуэлы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США в скором времени пригласят страны к началу закупки венесуэльской нефти. РИА Новости, 30.01.2026
