США очень довольны работой властей Венесуэлы, заявил Трамп
20:12 30.01.2026 (обновлено: 20:14 30.01.2026)
США очень довольны работой властей Венесуэлы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США очень довольны работой властей Венесуэлы и высоко оценивают сотрудничество с Каракасом. РИА Новости, 30.01.2026
сша, венесуэла, в мире, дональд трамп, каракас, николас мадуро, силия флорес
США, Венесуэла, В мире, Дональд Трамп, Каракас, Николас Мадуро, Силия Флорес
США очень довольны работой властей Венесуэлы, заявил Трамп

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США очень довольны работой властей Венесуэлы и высоко оценивают сотрудничество с Каракасом.
"Руководство (Венесуэлы - ред.) действует очень хорошо. Мы очень довольны, и мы очень-очень хорошо ладим", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что гораздо больше года.
США Венесуэла В мире Дональд Трамп Каракас Николас Мадуро Силия Флорес
 
 
