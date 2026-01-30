Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о присутствии военных кораблей США у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 30.01.2026 (обновлено: 20:13 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/tramp-2071337021.html
Трамп заявил о присутствии военных кораблей США у берегов Венесуэлы
Трамп заявил о присутствии военных кораблей США у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп заявил о присутствии военных кораблей США у берегов Венесуэлы
Несмотря на переброску значительных сил на Ближний Восток из-за эскалации вокруг Ирана, американская военно-морская группировка пока остается у берегов... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:11:00+03:00
2026-01-30T20:13:00+03:00
сша
венесуэла
дональд трамп
иран
ближний восток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_9b37805fb3c23c5b5029accfa019956d.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071337167.html
сша
венесуэла
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_df40072afa1456cf348c39136f17e5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, венесуэла, дональд трамп, иран, ближний восток, в мире
США, Венесуэла, Дональд Трамп, Иран, Ближний Восток, В мире
Трамп заявил о присутствии военных кораблей США у берегов Венесуэлы

Трамп: присутствие военных кораблей США у берегов Венесуэлы сохраняется

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Несмотря на переброску значительных сил на Ближний Восток из-за эскалации вокруг Ирана, американская военно-морская группировка пока остается у берегов Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.
"У нас есть мощная армада, - называйте это как угодно, - которая сейчас направляется к Ирану и превосходит по масштабам ту группировку, что была у нас в Венесуэле и все еще остается там", - сказал Трамп во время подписания ряда указов в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США очень довольны работой властей Венесуэлы, заявил Трамп
Вчера, 20:12
 
СШАВенесуэлаДональд ТрампИранБлижний ВостокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала