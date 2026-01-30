https://ria.ru/20260130/tramp-2071336813.html
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана
США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем были у берегов Венесуэлы, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 30.01.2026
Трамп отказался сообщить, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле
Повторится ли операция в Венесуэле в случае Ирана Трамп говорить отказался. Он сообщил, что США перебрасывают в регион более крупные силы, чем собирали для Венесуэлы, и только иранцы знают, когда крайние сроки сделки.
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана
Трамп: армада кораблей, плывущих к Ирану, больше той, что была возле Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем были у берегов Венесуэлы, заявил президент Дональд Трамп.
«
"В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия (называйте как хотите) — даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы", — сказал он во время мероприятия в Белом доме.
Ранее The New York Times сообщила, что глава Белого дома получил от Пентагона список вероятных военных действий против ИРИ. Вашингтон допускает удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны.
Трамп также утверждает, что иранские власти хотят заключить сделку с Соединенными Штатами и только Тегеран знает, есть ли для этого крайний срок.
Обострение между США и Ираном
В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США
, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.