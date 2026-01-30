Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем были у берегов Венесуэлы, заявил президент Дональд Трамп.

« "В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия (называйте как хотите) — даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы", — сказал он во время мероприятия в Белом доме.

Ранее The New York Times сообщила, что глава Белого дома получил от Пентагона список вероятных военных действий против ИРИ. Вашингтон допускает удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны.

Трамп также утверждает, что иранские власти хотят заключить сделку с Соединенными Штатами и только Тегеран знает, есть ли для этого крайний срок.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.