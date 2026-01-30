Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана
20:10 30.01.2026 (обновлено: 22:00 30.01.2026)
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана
США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем были у берегов Венесуэлы, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 30.01.2026
Трамп отказался сообщить, рассматривает ли он в Иране операцию, как в Венесуэле
Повторится ли операция в Венесуэле в случае Ирана Трамп говорить отказался. Он сообщил, что США перебрасывают в регион более крупные силы, чем собирали для Венесуэлы, и только иранцы знают, когда крайние сроки сделки.
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана

Трамп: армада кораблей, плывущих к Ирану, больше той, что была возле Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем были у берегов Венесуэлы, заявил президент Дональд Трамп.
"В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия (называйте как хотите) — даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы", — сказал он во время мероприятия в Белом доме.

Ранее The New York Times сообщила, что глава Белого дома получил от Пентагона список вероятных военных действий против ИРИ. Вашингтон допускает удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны.

Трамп также утверждает, что иранские власти хотят заключить сделку с Соединенными Штатами и только Тегеран знает, есть ли для этого крайний срок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
 
