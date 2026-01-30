https://ria.ru/20260130/tramp-2071336583.html
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что надеется, что США достигнут сделки с Ираном, а если этого не произойдет, то "будет видно". РИА Новости, 30.01.2026
Трамп надеется, что США достигнут сделки с Ираном, иначе "будет видно"
