Трамп намерен задушить экономику Кубы, заявил президент Бермудес - РИА Новости, 30.01.2026
16:55 30.01.2026
Трамп намерен задушить экономику Кубы, заявил президент Бермудес
Трамп намерен задушить экономику Кубы, заявил президент Бермудес
Президент США Дональд Трамп, пригрозивший пошлинами странам, торгующим нефтью с Кубой, намерен задушить экономику острова, сообщил президент Кубы Мигель... РИА Новости, 30.01.2026
Трамп намерен задушить экономику Кубы, заявил президент Бермудес

Бермудес: новые меры США направлены на то, чтобы задушить экономику Кубы

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, пригрозивший пошлинами странам, торгующим нефтью с Кубой, намерен задушить экономику острова, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Под лживым и безосновательным предлогом, распространяемым теми, кто занимается политикой и обогащается за счет страданий нашего народа, президент Трамп намерен задушить кубинскую экономику, вводя пошлины на страны, которые суверенно торгуют нефтью с Кубой", - написал он в X.
Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой
Президент Кубы назвал новые меры США "преступными" и "фашистскими".
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя
