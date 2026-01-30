https://ria.ru/20260130/tramp-2071277210.html
Трамп объяснил, почему решил не выдвигать Хассетта на пост главы ФРС
Трамп объяснил, почему решил не выдвигать Хассетта на пост главы ФРС
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от идеи выдвижения директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя Федеральной резервной системы, несмотря на активные ожидания такого решения, из-за его текущей работы в американской администрации.
Ранее в пятницу Трамп
сообщил, что выдвигает на пост главы ФРС
кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша.
По словам Трампа, Хассетт рассматривался как сильный кандидат и мог бы стать отличным главой ФРС, однако президент счёл более целесообразным сохранить его в своей команде. "Было много спекуляций о том, что высокоуважаемый Кевин Хассетт будет назначен председателем ФРС, и отличным председателем он бы стал", - отметил американский лидер в своей публикации в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что Хассетт демонстрирует выдающиеся результаты в работе в Белом доме. "Он настолько хорошо справляется с работой со мной и моей командой, что, откровенно говоря, я просто не захотел его отпускать", - заявил президент США
.
Глава государства также дал высокую личную оценку экономисту, назвав его "неописуемо хорошим" специалистом. "Как говорится, если нельзя сделать лучше - не стоит пытаться что-то чинить", - добавил Трамп, поблагодарив Хассетта за работу.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла
истекают 15 мая 2026 года. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.