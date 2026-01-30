Рейтинг@Mail.ru
15:53 30.01.2026
Новости
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Трамп объяснил, почему решил не выдвигать Хассетта на пост главы ФРС

Трамп отказался выдвигать Хассетта на пост главы ФРС из-за его текущей работы

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от идеи выдвижения директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя Федеральной резервной системы, несмотря на активные ожидания такого решения, из-за его текущей работы в американской администрации.
Ранее в пятницу Трамп сообщил, что выдвигает на пост главы ФРС кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп опроверг сообщения о предложении главе JPMorgan Chase возглавить ФРС
17 января, 20:39
По словам Трампа, Хассетт рассматривался как сильный кандидат и мог бы стать отличным главой ФРС, однако президент счёл более целесообразным сохранить его в своей команде. "Было много спекуляций о том, что высокоуважаемый Кевин Хассетт будет назначен председателем ФРС, и отличным председателем он бы стал", - отметил американский лидер в своей публикации в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что Хассетт демонстрирует выдающиеся результаты в работе в Белом доме. "Он настолько хорошо справляется с работой со мной и моей командой, что, откровенно говоря, я просто не захотел его отпускать", - заявил президент США.
Глава государства также дал высокую личную оценку экономисту, назвав его "неописуемо хорошим" специалистом. "Как говорится, если нельзя сделать лучше - не стоит пытаться что-то чинить", - добавил Трамп, поблагодарив Хассетта за работу.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Глава разведки США расследует итоги выборов, проигранных Трампом, пишет WSJ
Вчера, 10:13
 
В миреСШАДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
