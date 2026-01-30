Трамп объяснил, почему решил не выдвигать Хассетта на пост главы ФРС

По словам Трампа, Хассетт рассматривался как сильный кандидат и мог бы стать отличным главой ФРС, однако президент счёл более целесообразным сохранить его в своей команде. "Было много спекуляций о том, что высокоуважаемый Кевин Хассетт будет назначен председателем ФРС, и отличным председателем он бы стал", - отметил американский лидер в своей публикации в соцсети Truth Social.