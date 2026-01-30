В Кремле подтвердили просьбу Трампа к Путину насчет ударов по Украине

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действительно обратился к президенту РФ Владимиру Путину с личной просьбой воздержаться от ударов по Киеву на неделю, до 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На это я могу сказать, что действительно президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров. Вот что я могу сказать по этой теме", - сказал Песков журналистам.
Ранее Трамп сообщил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.