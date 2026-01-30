В Кремле подтвердили просьбу Трампа к Путину насчет ударов по Украине

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действительно обратился к президенту РФ Владимиру Путину с личной просьбой воздержаться от ударов по Киеву на неделю, до 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.