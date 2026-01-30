https://ria.ru/20260130/tramp-2071209531.html
В Кремле назвали цель просьбы Трампа воздержаться от ударов по Украине
Целью просьбы президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину воздержаться от ударов является создание благоприятных условий для переговоров,... РИА Новости, 30.01.2026
Песков: Трамп просил воздержаться от ударов для создания условий для переговоров