В Кремле назвали цель просьбы Трампа воздержаться от ударов по Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 30.01.2026 (обновлено: 13:15 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/tramp-2071209531.html
В Кремле назвали цель просьбы Трампа воздержаться от ударов по Украине
В Кремле назвали цель просьбы Трампа воздержаться от ударов по Украине - РИА Новости, 30.01.2026
В Кремле назвали цель просьбы Трампа воздержаться от ударов по Украине
Целью просьбы президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину воздержаться от ударов является создание благоприятных условий для переговоров,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:05:00+03:00
2026-01-30T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
сша
россия
в мире, украина, дональд трамп, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
В Кремле назвали цель просьбы Трампа воздержаться от ударов по Украине

Песков: Трамп просил воздержаться от ударов для создания условий для переговоров

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Целью просьбы президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину воздержаться от ударов является создание благоприятных условий для переговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров... Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа", - сказал Песков журналистам.
Ранее американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
