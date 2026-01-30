Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованное в сети видео, на котором застреленный сотрудниками федеральной иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе Алекс Претти плюёт в лицо офицеру и пинает служебный автомобиль, назвав его "агитатором и, возможно, мятежником".

"Агитатор и, возможно, мятежник Алекс Претти резко подмочил свою репутацию после публикации видео, на котором он кричит и плюёт в лицо спокойному и полностью контролирующему ситуацию сотруднику ICE, а затем в ярости пинает новый и очень дорогой правительственный автомобиль, повредив его настолько, что задний фонарь разлетелся на куски", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам президента, происходящее на видеозаписи стало "наглядной демонстрацией злобы и агрессии, полностью вышедших из-под контроля", тогда как сотрудник иммиграционной службы, оказавшийся в центре инцидента, "оставался спокойным и хладнокровным".

Трамп подчеркнул, что сохранить самообладание в подобных обстоятельствах "далеко не просто".