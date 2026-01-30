Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником
Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником
Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником
Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованное в сети видео, на котором застреленный сотрудниками федеральной иммиграционной службы ICE в... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
миннеаполис
сша
дональд трамп
миннеаполис
сша
Новости
в мире, миннеаполис, сша, дональд трамп
В мире, Миннеаполис, США, Дональд Трамп
Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником

Трамп назвал погибшего от рук сотрудников ICE Претти возможным мятежником

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованное в сети видео, на котором застреленный сотрудниками федеральной иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе Алекс Претти плюёт в лицо офицеру и пинает служебный автомобиль, назвав его "агитатором и, возможно, мятежником".
"Агитатор и, возможно, мятежник Алекс Претти резко подмочил свою репутацию после публикации видео, на котором он кричит и плюёт в лицо спокойному и полностью контролирующему ситуацию сотруднику ICE, а затем в ярости пинает новый и очень дорогой правительственный автомобиль, повредив его настолько, что задний фонарь разлетелся на куски", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам президента, происходящее на видеозаписи стало "наглядной демонстрацией злобы и агрессии, полностью вышедших из-под контроля", тогда как сотрудник иммиграционной службы, оказавшийся в центре инцидента, "оставался спокойным и хладнокровным".
Трамп подчеркнул, что сохранить самообладание в подобных обстоятельствах "далеко не просто".
На выходных в крупнейшем городе штата Миннеаполисе агент ICE застрелил медбрата Алекса Претти - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай стрельбы со смертельным исходом с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась наехать автомобилем на сотрудника ICE.
В мире
 
 
