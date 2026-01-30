https://ria.ru/20260130/tramp-2071156611.html
Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником
Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником
Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованное в сети видео, на котором застреленный сотрудниками федеральной иммиграционной службы ICE в... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:22:00+03:00
2026-01-30T10:22:00+03:00
2026-01-30T10:22:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5bbfbca2e41234d70df28ad85393a3c.jpg
https://ria.ru/20260130/amerika-2071077204.html
https://ria.ru/20260129/kontakt-2070894860.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9fafe01e40f86d151fb073918e18c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннеаполис, сша, дональд трамп
В мире, Миннеаполис, США, Дональд Трамп
Трамп назвал мужчину, застреленного агентами ICE, возможным мятежником
Трамп назвал погибшего от рук сотрудников ICE Претти возможным мятежником
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованное в сети видео, на котором застреленный сотрудниками федеральной иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе Алекс Претти плюёт в лицо офицеру и пинает служебный автомобиль, назвав его "агитатором и, возможно, мятежником".
"Агитатор и, возможно, мятежник Алекс Претти резко подмочил свою репутацию после публикации видео, на котором он кричит и плюёт в лицо спокойному и полностью контролирующему ситуацию сотруднику ICE, а затем в ярости пинает новый и очень дорогой правительственный автомобиль, повредив его настолько, что задний фонарь разлетелся на куски", - написал Трамп
в социальной сети Truth Social.
По словам президента, происходящее на видеозаписи стало "наглядной демонстрацией злобы и агрессии, полностью вышедших из-под контроля", тогда как сотрудник иммиграционной службы, оказавшийся в центре инцидента, "оставался спокойным и хладнокровным".
Трамп подчеркнул, что сохранить самообладание в подобных обстоятельствах "далеко не просто".
На выходных в крупнейшем городе штата Миннеаполисе
агент ICE застрелил медбрата Алекса Претти - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай стрельбы со смертельным исходом с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась наехать автомобилем на сотрудника ICE.