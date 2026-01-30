Рейтинг@Mail.ru
В Лос-Анджелесе испортили постеры с рекламой фильма о Меланье Трамп - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 30.01.2026 (обновлено: 12:30 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/tramp-2071130284.html
В Лос-Анджелесе испортили постеры с рекламой фильма о Меланье Трамп
В Лос-Анджелесе испортили постеры с рекламой фильма о Меланье Трамп - РИА Новости, 30.01.2026
В Лос-Анджелесе испортили постеры с рекламой фильма о Меланье Трамп
Вандалы испортили размещенные на автобусах и автобусных остановках в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) постеры с рекламой фильма о первой леди США Меланье Трамп,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:26:00+03:00
2026-01-30T12:30:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
сша
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071195264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6bed6ddf7ed47cd2f65430e8ce92df6.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071121963.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070836153.html
лос-анджелес
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071195264_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_22147e59bb4f5e26506ec5db75a177b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, меланья трамп
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Меланья Трамп
В Лос-Анджелесе испортили постеры с рекламой фильма о Меланье Трамп

В Лос-Анджелесе вандалы испортили постеры с рекламой фильма о Меланье Трамп

© REUTERS / Kevin LamarqueПервая леди США Меланья Трамп прибывает на премьеру документального фильма "Меланья" в Вашингтоне. 30 января 2026
Первая леди США Меланья Трамп прибывает на премьеру документального фильма Меланья в Вашингтоне. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Первая леди США Меланья Трамп прибывает на премьеру документального фильма "Меланья" в Вашингтоне. 30 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Вандалы испортили размещенные на автобусах и автобусных остановках в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) постеры с рекламой фильма о первой леди США Меланье Трамп, сообщают местные СМИ со ссылкой на транспортное управление города.
"Несколько автобусов и автобусных остановок, рекламировавших новый документальный фильм Меланьи Трамп, были подвергнуты вандализму", - говорится в публикации телеканала Fox News.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп перед премьерой фильма Меланья в Вашингтоне. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной
Вчера, 04:13
По информации СМИ, властям даже пришлось изменить маршрут автобусов, на которых были размещены рекламные плакаты.
"Мы приняли решение в интересах защиты пассажиров и сотрудников, а также в целях сохранности имущества и из соображений чрезвычайной предосторожности, перевести некоторые из этих автобусов в районы, где такого вандализма не наблюдалось", - приводит газета Los Angeles Times фрагмент обращения представителя транспортного управления.
Чиновник также назвал акты вандализма масштабными и жестокими.
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Меланья Трамп открыла торги на главной бирже США
28 января, 18:17
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияСШАМеланья Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала