В Лос-Анджелесе испортили постеры с рекламой фильма о Меланье Трамп
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости.
Вандалы испортили размещенные на автобусах и автобусных остановках в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) постеры с рекламой фильма о первой леди США Меланье Трамп, сообщают
местные СМИ со ссылкой на транспортное управление города.
"Несколько автобусов и автобусных остановок, рекламировавших новый документальный фильм Меланьи Трамп
, были подвергнуты вандализму", - говорится в публикации телеканала Fox News.
По информации СМИ, властям даже пришлось изменить маршрут автобусов, на которых были размещены рекламные плакаты.
"Мы приняли решение в интересах защиты пассажиров и сотрудников, а также в целях сохранности имущества и из соображений чрезвычайной предосторожности, перевести некоторые из этих автобусов в районы, где такого вандализма не наблюдалось", - приводит газета Los Angeles Times фрагмент обращения представителя транспортного управления.
Чиновник также назвал акты вандализма масштабными и жестокими.