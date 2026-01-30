https://ria.ru/20260130/tramp-2071122617.html
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу
Президент США Дональд Трамп подал в суд на министерство финансов США и налоговую службу в его составе, обвинив их в несанкционированном разглашении его... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:29:00+03:00
2026-01-30T04:29:00+03:00
2026-01-30T04:29:00+03:00
в мире
сша
майами
дональд трамп
министерство финансов сша
сша
майами
2026
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу
Трамп потребовал десять миллиардов долларов от Минфина и налоговой службы