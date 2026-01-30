Рейтинг@Mail.ru
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу - РИА Новости, 30.01.2026
04:29 30.01.2026
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу
Президент США Дональд Трамп подал в суд на министерство финансов США и налоговую службу в его составе, обвинив их в несанкционированном разглашении его... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
сша
майами
дональд трамп
министерство финансов сша
сша
майами
2026
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу

Трамп потребовал десять миллиардов долларов от Минфина и налоговой службы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал в суд на министерство финансов США и налоговую службу в его составе, обвинив их в несанкционированном разглашении его налоговых деклараций в период его первого президентского срока и потребовав не менее 10 миллиардов долларов в качестве компенсации, передает агентство Блумберг.
"Трамп подал иск против министерства финансов США и налоговой службы, (требуя - ред.) не менее 10 миллиардов долларов (в качестве компенсации - ред.) за несанкционированное разглашение его налоговых деклараций во время его первого срока", - говорится в материале агентства.
Как отмечает Блумберг, иск был подан в федеральном суде в Майами.
Трамп заявил, что JPMorgan Chase десятилетиями зарабатывал на его имени
22 января, 23:38
 
В миреСШАМайамиДональд ТрампМинистерство финансов США
 
 
