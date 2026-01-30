https://ria.ru/20260130/tramp-2071122294.html
Трамп признался, что любит гламур
Президент США Дональд Трамп признался в пятницу, что сам любит гламур и считает, что Соединенным Штатам также требуется немного гламура. РИА Новости, 30.01.2026
