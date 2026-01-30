Рейтинг@Mail.ru
04:18 30.01.2026 (обновлено: 11:51 30.01.2026)
Трамп признался, что любит гламур
Трамп признался, что любит гламур
Президент США Дональд Трамп признался в пятницу, что сам любит гламур и считает, что Соединенным Штатам также требуется немного гламура. РИА Новости, 30.01.2026
Трамп признался, что любит гламур

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп перед премьерой фильма "Меланья" в Вашингтоне. 30 января 2026
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп перед премьерой фильма "Меланья" в Вашингтоне. 30 января 2026
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался в пятницу, что сам любит гламур и считает, что Соединенным Штатам также требуется немного гламура.
"Нашей стране, нам нужно немного гламура. Я люблю гламур", - сказал Трамп журналистам перед премьерой фильма "Меланья".
Президент США отдельно прокомментировал посещение Белого дома рэп-исполнительницей Ники Минаж, отметив, что считает ее замечательным человеком, очень доброй и понимающей.
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной
