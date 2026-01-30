https://ria.ru/20260130/tramp-2071121963.html
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что считает свою супругу Меланью умной и влиятельной, отметив, что она искренне переживает за судьбу Соединенных РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:13:00+03:00
2026-01-30T04:13:00+03:00
2026-01-30T12:07:00+03:00
в мире
сша
канада
меланья трамп
дональд трамп
джефф безос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071187702_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_0782494dae7866d354ecae0ed75f02dd.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064487094.html
https://ria.ru/20251214/tramp-2062008142.html
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071187702_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_ae9452b6a2120cea28445d2a976c3ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, меланья трамп, дональд трамп, джефф безос
В мире, США, Канада, Меланья Трамп, Дональд Трамп, Джефф Безос
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной
Трамп признался, что считает супругу Меланью очень умной и влиятельной
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что считает свою супругу Меланью умной и влиятельной, отметив, что она искренне переживает за судьбу Соединенных Штатов.
"Она (Меланья – ред.) очень умный и очень влиятельный человек, и ей небезразлична судьба страны (США
– ред.), она любит эту страну", - сказал Трамп
перед премьерой фильма Меланьи Трамп.
Трамп также похвалил первую леди за знание многих иностранных языков, назвав ее хорошим инфлюенсером.
Закрытый показ фильма "Melania" о первой леди состоялся в субботу в Белом доме для ограниченного круга зрителей, при этом уже в пятницу картина должна выйти в прокат в 1 400–1 500 кинотеатрах США и Канады
.
Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.
В марте британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщала, что принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу
видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Меланье Трамп около 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней.