Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что считает свою супругу Меланью умной и влиятельной, отметив, что она искренне переживает за судьбу Соединенных Штатов.

Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.