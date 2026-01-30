Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 30.01.2026 (обновлено: 12:07 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/tramp-2071121963.html
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что считает свою супругу Меланью умной и влиятельной, отметив, что она искренне переживает за судьбу Соединенных РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:13:00+03:00
2026-01-30T12:07:00+03:00
в мире
сша
канада
меланья трамп
дональд трамп
джефф безос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071187702_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_0782494dae7866d354ecae0ed75f02dd.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064487094.html
https://ria.ru/20251214/tramp-2062008142.html
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071187702_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_ae9452b6a2120cea28445d2a976c3ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, меланья трамп, дональд трамп, джефф безос
В мире, США, Канада, Меланья Трамп, Дональд Трамп, Джефф Безос
Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной

Трамп признался, что считает супругу Меланью очень умной и влиятельной

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп перед премьерой фильма "Меланья" в Вашингтоне. 30 января 2026
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп перед премьерой фильма Меланья в Вашингтоне. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп перед премьерой фильма "Меланья" в Вашингтоне. 30 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что считает свою супругу Меланью умной и влиятельной, отметив, что она искренне переживает за судьбу Соединенных Штатов.
"Она (Меланья – ред.) очень умный и очень влиятельный человек, и ей небезразлична судьба страны (США – ред.), она любит эту страну", - сказал Трамп перед премьерой фильма Меланьи Трамп.
Президент США Дональд Трамп общается с детьми, которые позвонили на горячую линию Северо-Американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп похвалил Меланию, которая не обращала на него внимания
25 декабря 2025, 02:08
Трамп также похвалил первую леди за знание многих иностранных языков, назвав ее хорошим инфлюенсером.
Закрытый показ фильма "Melania" о первой леди состоялся в субботу в Белом доме для ограниченного круга зрителей, при этом уже в пятницу картина должна выйти в прокат в 1 400–1 500 кинотеатрах США и Канады.
Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.
В марте британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщала, что принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Меланье Трамп около 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней.
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью
14 декабря 2025, 22:17
 
В миреСШАКанадаМеланья ТрампДональд ТрампДжефф Безос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала