Трамп отказался признавать, что стремится задушить Кубу

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не согласился с мнением, что его целью является задушить Кубу через запрет на поставки нефти в страну из Венесуэлы и ряд других мер экономического характера.
"Я не знаю. Слово "удушить" звучит очень жестко… Нет, я не пытаюсь этого сделать, но похоже, что эта страна просто не сможет выжить", - сказал Трамп журналистам перед премьерой фильма своей супруги Меланьи.
Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы.
Трамп не раз заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.