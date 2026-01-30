Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался признавать, что стремится задушить Кубу - РИА Новости, 30.01.2026
04:12 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/tramp-2071121808.html
Трамп отказался признавать, что стремится задушить Кубу
Президент США Дональд Трамп не согласился с мнением, что его целью является задушить Кубу через запрет на поставки нефти в страну из Венесуэлы и ряд других мер... РИА Новости, 30.01.2026
Трамп отказался признавать, что стремится задушить Кубу

Трамп не согласился с мнением, что его целью является задушить Кубу

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не согласился с мнением, что его целью является задушить Кубу через запрет на поставки нефти в страну из Венесуэлы и ряд других мер экономического характера.
"Я не знаю. Слово "удушить" звучит очень жестко… Нет, я не пытаюсь этого сделать, но похоже, что эта страна просто не сможет выжить", - сказал Трамп журналистам перед премьерой фильма своей супруги Меланьи.
Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы.
Трамп не раз заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
