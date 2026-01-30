Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени.

Имени кандидата он не раскрыл, но отметил, что это "кто-то, кого все знают в финансовом мире".