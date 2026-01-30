Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 30.01.2026 (обновлено: 03:55 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/tramp-2071120280.html
Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу
Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу
Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:54:00+03:00
2026-01-30T03:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d6c595e7486db954f20250e93e27fed.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2071034868.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067711260.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b59ffe395ca748741b89e861012cd50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Мирный план США по Украине
Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу

Трамп пообещал раскрыть кандидатуру нового главы ФРС в пятницу

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени.
"Завтра утром", – поделился президент США в беседе с журналистами на премьере фильма его супруги "Меланья".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп потребовал от ФРС значительно снизить процентную ставку
Вчера, 16:33
Имени кандидата он не раскрыл, но отметил, что это "кто-то, кого все знают в финансовом мире".
"И я думаю, что это будет очень хороший выбор", - добавил Трамп.
Американский лидер неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок.
Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп заявил, что глава ФРС либо некомпетентен, либо коррумпирован
14 января, 03:30
 
В миреСШАДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала