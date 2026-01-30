https://ria.ru/20260130/tramp-2071120280.html
Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу
Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу
Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени. РИА Новости, 30.01.2026
