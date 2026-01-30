https://ria.ru/20260130/tramp-2071119491.html
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты
Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не планирует отдавать приказ о выводе сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:46:00+03:00
2026-01-30T03:46:00+03:00
2026-01-30T03:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070666294.html
https://ria.ru/20260129/kontakt-2070894860.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты
Трамп не планирует выводить сотрудников миграционной службы из Миннесоты
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не планирует отдавать приказ о выводе сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из Миннесоты на фоне продолжающихся массовых протестов в штате.
"Нет, вовсе нет", - заявил Трамп
журналистам перед премьерой фильма своей супруги Меланьи Трамп в ответ на вопрос, планирует ли он выводить сотрудников ICE из Миннесоты.
Ранее в четверг куратор Белого дома по вопросу охраны границы США
Том Хоман заявил о возможности уменьшения численности сотрудников ICE в Миннесоте при условии снижения интенсивности насилия и риторики ненависти в штате.
Начавшийся в январе массовый рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.