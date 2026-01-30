Рейтинг@Mail.ru
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/tramp-2071119491.html
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты
Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не планирует отдавать приказ о выводе сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:46:00+03:00
2026-01-30T03:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070666294.html
https://ria.ru/20260129/kontakt-2070894860.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты

Трамп не планирует выводить сотрудников миграционной службы из Миннесоты

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не планирует отдавать приказ о выводе сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из Миннесоты на фоне продолжающихся массовых протестов в штате.
"Нет, вовсе нет", - заявил Трамп журналистам перед премьерой фильма своей супруги Меланьи Трамп в ответ на вопрос, планирует ли он выводить сотрудников ICE из Миннесоты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп назвал беспорядки в Миннесоте шумихой
28 января, 01:20
Ранее в четверг куратор Белого дома по вопросу охраны границы США Том Хоман заявил о возможности уменьшения численности сотрудников ICE в Миннесоте при условии снижения интенсивности насилия и риторики ненависти в штате.
Начавшийся в январе массовый рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: сотрудникам ICE приказали не вступать в контакт с провокаторами
Вчера, 06:06
 
В миреСШАДональд ТрампМеланья Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала