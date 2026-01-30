https://ria.ru/20260130/tramp-2071119385.html
Трамп рассказал о переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в последние дни вел переговоры с Ираном и намерен продолжить их в будущем. РИА Новости, 30.01.2026
