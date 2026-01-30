Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем - РИА Новости, 30.01.2026
03:43 30.01.2026 (обновлено: 05:08 30.01.2026)
Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем
Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем, так как это якобы опасно. РИА Новости, 30.01.2026
Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем, так как это якобы опасно.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне визитов лидеров Британии и Канады Кира Стармера и Марка Карни в КНР (британский премьер все еще в поднебесной, канадский – был ранее в январе). Для британского премьера это первый такой визит с 2018 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп назвал премьера Канады губернатором
24 января, 18:18
"Для них (Великобритании – ред.) это очень опасно, и, на мой взгляд, еще опаснее то, что Канада вступает в деловые отношения с Китаем. У Канады сейчас дела идут плохо, очень плохо, и нельзя рассматривать Китай как решение этих проблем", - сказал Трамп журналистам перед премьерой фильма своей супруги "Меланья".
Сам Трамп ранее заявлял, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.
Это продолжило конфронтацию между Трампом и Карни. Ранее Трамп сообщил, что отозвал приглашение вступить в "Совет мира" по Газе, направленное канадскому премьеру, после его выступления в Давосе. До этого американский лидер неоднократно заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, так как она "полностью зависит от Вашингтона".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
24 января, 17:13
 
