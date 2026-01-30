ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем, так как это якобы опасно.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне визитов лидеров Британии и Канады Кира Стармера и Марка Карни в КНР (британский премьер все еще в поднебесной, канадский – был ранее в январе). Для британского премьера это первый такой визит с 2018 года.
"Для них (Великобритании – ред.) это очень опасно, и, на мой взгляд, еще опаснее то, что Канада вступает в деловые отношения с Китаем. У Канады сейчас дела идут плохо, очень плохо, и нельзя рассматривать Китай как решение этих проблем", - сказал Трамп журналистам перед премьерой фильма своей супруги "Меланья".
Сам Трамп ранее заявлял, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.
Это продолжило конфронтацию между Трампом и Карни. Ранее Трамп сообщил, что отозвал приглашение вступить в "Совет мира" по Газе, направленное канадскому премьеру, после его выступления в Давосе. До этого американский лидер неоднократно заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, так как она "полностью зависит от Вашингтона".
