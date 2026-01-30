https://ria.ru/20260130/tramp-2071117532.html
Трамп ответил на вопрос о готовности России к урегулированию на Украине
Трамп ответил на вопрос о готовности России к урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп, комментируя свою оценку готовности России к урегулированию конфликта на Украине, выразил уверенность, что мир будет достигнут. РИА Новости, 30.01.2026
Трамп ответил на вопрос о готовности России к урегулированию на Украине
Трамп выразил уверенность, что мир на Украине будет достигнут