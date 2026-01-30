https://ria.ru/20260130/tramp-2071117404.html
Трамп заявил, что работа по достижению сделки с демократами продолжается
Президент США Дональд Трамп заявил, что работа по достижению сделки с демократами для предотвращения федерального шатдауна продолжается, отметив таким образом,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:31:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
сша
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
Трамп: работа с демократами над предотвращением шатдауна продолжается