Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется, что против Ирана не придется использовать силу - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 30.01.2026 (обновлено: 03:35 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/tramp-2071117309.html
Трамп надеется, что против Ирана не придется использовать силу
Трамп надеется, что против Ирана не придется использовать силу - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп надеется, что против Ирана не придется использовать силу
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США не придется использовать силу против Ирана. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:30:00+03:00
2026-01-30T03:35:00+03:00
иран
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108308_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5ce51d9a2105592578a28a141021004d.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2071036163.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108308_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_48b30ee82f76de130374b3ae4fa02797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, в мире, дональд трамп
Иран, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп надеется, что против Ирана не придется использовать силу

Трамп выразил надежду, что США не придется использовать силу против Ирана

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США не придется использовать силу против Ирана.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
"Теперь у нас есть группа, которая направляется к месту под названием Иран, и, надеюсь, нам не придется ее использовать", – сказал президент США в беседе с журналистами на премьере фильма его супруги "Меланья".
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
США рассматривают точечный удар против руководства Ирана, пишут СМИ
Вчера, 16:38
 
ИранСШАВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала