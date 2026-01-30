https://ria.ru/20260130/tramp-2071117309.html
Трамп надеется, что против Ирана не придется использовать силу
Трамп надеется, что против Ирана не придется использовать силу - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп надеется, что против Ирана не придется использовать силу
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США не придется использовать силу против Ирана. РИА Новости, 30.01.2026
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США не придется использовать силу против Ирана.
Ранее Трамп
написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану
и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США
против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
"Теперь у нас есть группа, которая направляется к месту под названием Иран, и, надеюсь, нам не придется ее использовать", – сказал президент США в беседе с журналистами на премьере фильма его супруги "Меланья".