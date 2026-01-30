Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
03:16 30.01.2026 (обновлено: 05:10 30.01.2026)
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы. РИА Новости, 30.01.2026
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за ситуации с Кубой

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы.
"Я, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов… и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой", - говорится в тексте указа Трампа, опубликованного Белым домом в четверг.
Трамп подписал указ о пошлинах для стран, продающих нефть Кубе
02:22
В своем указе Трамп утверждает, что правительство Кубы якобы предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США. Он отмечает, что Гавана сотрудничает с рядом враждебных США стран и транснациональных террористических группировок, включая Россию, Китай, Иран, а также организации ХАМАС и “Хезболлах”.
Указ Трампа последовал на фоне его повторяющихся заявлений, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
В среду госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона.
Трамп отказался признавать, что стремится задушить Кубу
04:12
 
В миреКубаСШАДональд ТрампХАМАСХезболлаМарко РубиоГавана
 
 
