Трамп заявил о компромиссе с республиканцами и демократами

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцам и демократам удалось достичь компромисса, чтобы избежать шатдауна и принять бюджеты для всех оставшихся федеральных ведомств до конца сентября 2026 года, за исключением финансирования министерства внутренней безопасности страны.
"Республиканцы и демократы в конгрессе объединились, чтобы профинансировать большую часть правительства до (конца - ред.) сентября, одновременно предоставив продление для министерства внутренней безопасности (включая крайне важную береговую охрану, которую мы расширяем и восстанавливаем как никогда прежде)", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По данным телеканала NBC, у конгресса будет две недели, чтобы решить судьбу законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности.