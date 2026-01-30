Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о компромиссе с республиканцами и демократами
03:06 30.01.2026
Трамп заявил о компромиссе с республиканцами и демократами
Трамп заявил о компромиссе с республиканцами и демократами - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп заявил о компромиссе с республиканцами и демократами
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
Трамп заявил о компромиссе с республиканцами и демократами

Трамп: республиканцы и демократы нашли компромисс, чтобы избежать шатдауна

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцам и демократам удалось достичь компромисса, чтобы избежать шатдауна и принять бюджеты для всех оставшихся федеральных ведомств до конца сентября 2026 года, за исключением финансирования министерства внутренней безопасности страны.
"Республиканцы и демократы в конгрессе объединились, чтобы профинансировать большую часть правительства до (конца - ред.) сентября, одновременно предоставив продление для министерства внутренней безопасности (включая крайне важную береговую охрану, которую мы расширяем и восстанавливаем как никогда прежде)", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По данным телеканала NBC, у конгресса будет две недели, чтобы решить судьбу законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США
Вчера, 23:52
 
