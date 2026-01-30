Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Канаде пошлинами на самолеты
02:40 30.01.2026 (обновлено: 03:03 30.01.2026)
Трамп пригрозил Канаде пошлинами на самолеты
Трамп пригрозил Канаде пошлинами на самолеты
в мире
канада
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
канада
сша
вашингтон (штат)
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
1920
1920
true
в мире, канада, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональда Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолётов, включая Bombardier Global Express, и пригрозил ввести 50% пошлину на них, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.
"Основываясь на том, что Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать самолёты Gulfstream моделей 500, 600, 700 и 800… мы настоящим аннулируем сертификацию их Bombardier Global Express и всех самолётов, произведённых в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не будет полностью сертифицирована… Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я введу против Канады 50% пошлину на все самолёты, продаваемые в Соединённые Штаты Америки", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
