Трамп пригрозил Канаде пошлинами на самолеты

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональда Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолётов, включая Bombardier Global Express, и пригрозил ввести 50% пошлину на них, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.
"Основываясь на том, что Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать самолёты Gulfstream моделей 500, 600, 700 и 800… мы настоящим аннулируем сертификацию их Bombardier Global Express и всех самолётов, произведённых в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не будет полностью сертифицирована… Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я введу против Канады 50% пошлину на все самолёты, продаваемые в Соединённые Штаты Америки", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.