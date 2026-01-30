Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого из-за зависимости - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/tramp-2071112837.html
Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого из-за зависимости
Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого из-за зависимости - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого из-за зависимости
Президент США Дональд Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T02:28:00+03:00
2026-01-30T02:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251216/tramp-2062503557.html
https://ria.ru/20251001/tramp-2045531516.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого из-за зависимости

Трамп заявил, что ему знакома боль утраты близкого человека из-за алкоголизма

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости.
Старший брат Дональда Трампа, Фред Трамп-младший, долго боролся с алкоголизмом, который мешал ему работать и в итоге привел к преждевременной смерти от сердечного приступа в 42 года. Дональд Трамп неоднократно вспоминал непростую историю своего брата, объясняя свое собственное воздержание от алкоголя и подчеркивая важность борьбы с зависимостями. Американский лидер неоднократно заявлял, что никогда в жизни не употреблял алкоголь и не курил.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Глава аппарата Белого дома назвала Трампа человеком с характером алкоголика
16 декабря 2025, 23:06
"Многие из присутствующих здесь сегодня лично знают боль, которую приносит потеря близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости. Мне это знакомо", - сказал Трамп в Овальном кабинете во время мероприятия, посвященного борьбе с наркозависимостью.
В январе Трамп заявил, что Соединенные Штаты потеряли 300 тысяч человек в 2025 году из-за наркотика фентанила. В декабре 2025 года Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения. Он заявил, что мера направлена на защиту американцев от последствий распространения этого наркотика.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Трамп рассказал победившей онкологию девочке про близость смерти
1 октября 2025, 00:44
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала