https://ria.ru/20260130/tramp-2071112592.html
Трамп подписал указ о пошлинах для стран, продающих нефть Кубе
Трамп подписал указ о пошлинах для стран, продающих нефть Кубе - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп подписал указ о пошлинах для стран, продающих нефть Кубе
Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому США могут обложить импортными пошлинами товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T02:22:00+03:00
2026-01-30T02:22:00+03:00
2026-01-30T02:41:00+03:00
в мире
куба
сша
дональд трамп
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070644655_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bcc818c57e5624569e3a18ac68162083.jpg
https://ria.ru/20260127/ssha-2070660458.html
https://ria.ru/20260128/kuba-2070859455.html
куба
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b23f4cd9cfd5a49b77953b25209103cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, дональд трамп, венесуэла
В мире, Куба, США, Дональд Трамп, Венесуэла
Трамп подписал указ о пошлинах для стран, продающих нефть Кубе
Трамп подписал указ об импортных пошлинах для стран, продающих нефть Кубе
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому США могут обложить импортными пошлинами товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.
Трамп
ранее заявлял, что Куба
якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы
. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
"Дополнительная адвалорная ставка пошлины может быть введена на товары, импортируемые в США
, которые являются продуктами любого другого государства, которое прямо или косвенно продаёт или иным образом поставляет любую нефть Кубе", – говорится в документе.
В документе не указана процентная ставка таких пошлин.
При этом отмечается, что президент может изменить данный указ, "если Куба или затронутые страны предпримут значительные шаги для устранения угрозы или приведут свои действия в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики США".