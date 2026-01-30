Трамп высказался об обстрелах по Киеву и другим городам Украины

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Россия могла уже приостановить удары по Киеву и другим городам Украины и США благодарны за это, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Россия уже некоторое время не ведет обстрелов (по Украине — ред.) из-за этой ужасно холодной погоды. <...> Мы очень это ценим", — сказал он во время мероприятия в Овальном кабинете.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты на территории России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Политик также указал на большой прогресс в вопросе мирного урегулирования конфликта.
"Я думаю, что там достигается значительный прогресс (на переговорах по Украине. — Прим. ред.)", — заключил глава Белого дома.
Переговоры по Украине
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.