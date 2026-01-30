Трамп оценил якобы согласие Москвы на приостановку ударов по Украине

Рейтинг@Mail.ru
02:05 30.01.2026
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень сильно ценит якобы полученное согласие Москвы приостановить удары по Украине.
"Мы очень это ценим", - заявил Трамп в Белом доме.
