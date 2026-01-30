https://ria.ru/20260130/tramp-2071109711.html
Трамп заявил, что у спецпосланника Уиткоффа есть хорошие новости
Трамп заявил, что у спецпосланника Уиткоффа есть хорошие новости - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп заявил, что у спецпосланника Уиткоффа есть хорошие новости
Президент США Дональд Трамп, представляя на мероприятии в Белом доме спецпосланника Стива Уиткоффа, заявил, что у последнего есть некие хорошие новости, но не... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
стив уиткофф
сша
Трамп заявил, что у Уиткоффа есть хорошие новости, но не раскрыл подробности