01:44 30.01.2026
Трамп заявил, что у спецпосланника Уиткоффа есть хорошие новости
в мире, сша, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп заявил, что у спецпосланника Уиткоффа есть хорошие новости

Трамп заявил, что у Уиткоффа есть хорошие новости, но не раскрыл подробности

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, представляя на мероприятии в Белом доме спецпосланника Стива Уиткоффа, заявил, что у последнего есть некие хорошие новости, но не раскрыл подробности.
"Спецпосланник Стив Уиткофф, у которого есть довольно хорошие новости", - сказал Трамп.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина
Вчера, 22:58
 
