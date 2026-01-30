Рейтинг@Mail.ru
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
08:00 30.01.2026 (обновлено: 09:36 30.01.2026)
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
Немного сбавив обороты с Гренландией, президент США переключил внимание на другой регион. К берегам Ирана направляется уже вторая американская авианосная...
Никита Бизин
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке

Багдасаров: Трамп своим ультиматумом не оставил Ирану выбора

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Немного сбавив обороты с Гренландией, президент США переключил внимание на другой регион. К берегам Ирана направляется уже вторая американская авианосная группа. Как развивается ситуация — в материале РИА Новости.

Решение еще не принято

Первоначально угрозы Трампа были связаны с протестами в исламской республике. Сейчас фокус сместился: он говорит о заключении сделки со Штатами.
Речь идет о некоем новом соглашении по иранской ядерной программе. Пока двусторонние переговоры на эту тему зашли в тупик. В итоге Вашингтон стал рассматривать силовую опцию как основную. И демонстрации внутри Ирана уже явно ни при чем.
© REUTERS / SOCIAL MEDIAПротесты в Мешхеде, Иран
Протесты в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Протесты в Мешхеде, Иран
Так, 28 января Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение, в котором потребовал "справедливой и равноправной сделки — без ядерного оружия". В противном случае, предупредил он, следует ждать атаки "намного хуже", чем прошлым летом, когда удар нанесли по трем иранским ядерным объектам.
По словам источников американских СМИ, знакомых с ситуацией, президент еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях. Однако он уверен,, что его силовые возможности расширились по сравнению с началом месяца — именно благодаря стягиванию в регион военных кораблей.

Масштабная подготовка

Продолжается, впрочем, и дипломатическая работа. По словам источников, не так давно Вашингтон и Тегеран обменивались сообщениями, в том числе через оманских посредников. Якобы даже обсуждали возможность очной двусторонней встречи, но она так и не состоялась. По другим данным, Белый дом потребовал выполнения предварительных условий для переговоров, включая окончательное прекращение обогащения урана и новые ограничения на программу баллистических ракет.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе
Второй пункт, отмечают с американской стороны, стал даже более значимым камнем преткновения, чем ядерная программа. Дальность действия иранского оружия вызывает особую тревогу у главного партнера США в регионе — Израиля. Но в Тегеране, по данным СМИ, хотят говорить только об уране.
Помимо отправки боевых кораблей, США предпринимают и другие шаги по подготовке к эскалации: например, перебрасывают в регион системы ПВО, включая дополнительные батареи Patriot — для защиты своих сил от иранского ответа. Кроме того, американские ВВС планируют провести многодневные воздушные учения.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, предупредил, что его страна готова — "с пальцами на спусковом крючке" — ответить на любую агрессию в воздухе, на море и на суше.

Цель — смена власти

Масла в огонь добавляет то, что недавно Трамп недвусмысленно намекнул на госпереворот в исламской республике.
© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране
"Пришло время искать новое руководство в Иране", — заявил он неделю назад, не конкретизируя пожелания.
Впрочем, в американских верхах об этом спорят. Очевидно, президент воодушевлен операцией в Венесуэле, но, например, госсекретарь США Марко Рубио признает: нынешняя ситуация гораздо сложнее.
В частности, американская администрация еще до задержания Николаса Мадуро вела переговоры с теми, кто затем вошел в состав временного правительства латиноамериканской страны.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
В Иране же почва не подготовлена, сам режим гораздо более устойчив, а ставка на живущего в Штатах Резу Пехлеви, сына последнего шаха, видимо, не сыграла. Хотя его имя и звучало на пике протестов, сейчас эта фигура вновь отошла на дальний план.

Венесуэльский и гренландский сценарии

Как отметил ведущий научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Андрей Яшлавский, не исключено, что США все же нанесут удар по Ирану. Вопрос — по каким именно целям.
"Возможно, это будут уже не ядерные объекты, которые подвергались в 2025-м американским бомбовым ударам, а центры принятия решения, какие-то правительственные здания. Показателен сам факт отправки ударной авианосной группы, особенно на фоне недавней почти аналогичной истории, когда корабли ВМС разместились в Карибском море. Чем это закончилось для Венесуэлы, всем известно", — напоминает эксперт.
© Фото : агентство IRNAВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : агентство IRNA
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры
По его словам, сделка с Тегераном, на которую намекает Трамп, тоже возможна. "Неуступчивость американского президента часто натыкается на реальную жизнь, как было с Гренландией. В итоге он сделал резкий разворот, объявив, что не станет применять военную силу для аннексии острова, а взамен будет некое соглашение, которое обеспечит американское присутствие там".
Два этих кейса — венесуэльский и гренландский, — обрисовывают тот разброс вариантов, которые могут применить к Ирану, продолжает эксперт. С другой стороны, возможно, речь пойдет о некой третьей опции: нанесение ударов и последующие переговоры.
© REUTERS / Marko DjuricaУчастники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026
"Вопрос о том, чего хочет в данном случае добиться Трамп, остается открытым. Если бы иранский режим продолжал жесткие репрессии в отношении протестующих, было бы понятно. Но сейчас, насколько можно судить по данным из исламской республики, интенсивность протестов и ответных мер властей сошла на нет. Становится неочевидным мотив для возможного удара. Хотя, зная характер американского президента, мы можем предполагать любой вариант", — отмечает Яшлавский.

Неприемлемый ультиматум

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, в свою очередь, считает крайне высокой вероятность прямого военного столкновения. Однако оговаривается: многое будет зависеть от мотивов и поведения Трампа.
На президента влияют союзники. В конце декабре он встречался с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху — как раз на фоне беспорядков в Иране.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Тегеран же готов к конфронтации, полагает Багдасаров. Причина в том, что США не предложили ничего приемлемого.
"Вашингтон, по сути, выдвинул ультиматум, — объясняет эксперт. — Сокращение объемов обогащения урана, ликвидация производства ракет, способных достигать Израиля, отказ от поддержки региональных прокси-сил и, наконец, признание еврейского государства. Как думаете, пойдет на это Иран?"
По мнению Багдасарова, если в ближайшую неделю Трамп не предпримет боевых действий, ему будет тяжелее выходить из конфликтной ситуации. Но пока, уверен эксперт, все выглядит так, будто Белый дом давно запланировал эскалацию, а январские беспорядки лишь временно спутали ему карты.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
 
Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Марко Рубио, Николас Мадуро
 
 
