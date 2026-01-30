https://ria.ru/20260130/tomsk-2071284068.html
СК проверит пассажирские перевозки в Томске на халатность
Следователи СК в Томске организовали проверку информации в соцсетях и СМИ о плохой работе городского общественного транспорта, сообщило СУСК РФ по Томской... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:16:00+03:00
происшествия
россия
томск
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
