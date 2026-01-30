Рейтинг@Mail.ru
СК проверит пассажирские перевозки в Томске на халатность
16:16 30.01.2026
СК проверит пассажирские перевозки в Томске на халатность
2026-01-30T16:16:00+03:00
2026-01-30T16:16:00+03:00
происшествия
россия
томск
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
происшествия, россия, томск, следственный комитет россии (ск рф), томская область
Происшествия, Россия, Томск, Следственный комитет России (СК РФ), Томская область
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Следователи СК в Томске организовали проверку информации в соцсетях и СМИ о плохой работе городского общественного транспорта, сообщило СУСК РФ по Томской области.
В следственном управлении пояснили, что по информации в СМИ и соцсетях, транспортные компании в Томске систематически не соблюдают интервал движения общественного транспорта, не справляются с текущим пассажиропотоком, что приводит к переполнению салонов транспортных средств. При этом должностные лица якобы не принимают мер по устранению нарушений.
"По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Томской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, озвученных в медиапространстве", - говорится в сообщении.
Работа СК РФ на месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Жительница Пензы, погибшая от падения наледи с балкона, работала на почте
Вчера, 15:46
 
ПроисшествияРоссияТомскСледственный комитет России (СК РФ)Томская область
 
 
