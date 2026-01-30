Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о смещении горячих точек украинских обстрелов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 30.01.2026
Мирошник рассказал о смещении горячих точек украинских обстрелов
Мирошник рассказал о смещении горячих точек украинских обстрелов
Мирошник рассказал о смещении горячих точек украинских обстрелов
Горячие точки украинских обстрелов явно сместились за 2025 год, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. РИА Новости, 30.01.2026
Мирошник рассказал о смещении горячих точек украинских обстрелов

Мирошник: горячие точки украинских обстрелов явно сместились за 2025 год

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Горячие точки украинских обстрелов явно сместились за 2025 год, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувший год горячие точки украинских обстрелов явно сместились. В 2025 году каждый третий боеприпас, выпущенный по гражданскому объекту, был направлен на территорию Белгородской области, каждый четвертый - на территорию Курской, каждый пятый искал свою жертву на территории Херсонской области", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Силы ПВО сбили 822 украинских дронов за неделю
Вчера, 12:41
Мирошник уточнил, что интенсивность ударов и количество жертв среди гражданского населения от ударов росла скачкообразно, она была связана с активизацией миротворческого переговорного процесса.
"На каждую новую инициативу о поиске вариантов урегулирования Киев отвечал ростом количества обстрелов гражданских объектов или новыми террористическими актами", - добавил он.
