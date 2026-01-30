Мирошник рассказал о смещении горячих точек украинских обстрелов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Горячие точки украинских обстрелов явно сместились за 2025 год, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувший год горячие точки украинских обстрелов явно сместились. В 2025 году каждый третий боеприпас, выпущенный по гражданскому объекту, был направлен на территорию Белгородской области, каждый четвертый - на территорию Курской, каждый пятый искал свою жертву на территории Херсонской области", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
Мирошник уточнил, что интенсивность ударов и количество жертв среди гражданского населения от ударов росла скачкообразно, она была связана с активизацией миротворческого переговорного процесса.
"На каждую новую инициативу о поиске вариантов урегулирования Киев отвечал ростом количества обстрелов гражданских объектов или новыми террористическими актами", - добавил он.
