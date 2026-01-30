Рейтинг@Mail.ru
Титов встретился с зампостпреда США при ООН - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/titov-2071129701.html
Титов встретился с зампостпреда США при ООН
Титов встретился с зампостпреда США при ООН - РИА Новости, 30.01.2026
Титов встретился с зампостпреда США при ООН
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов встретился с зампостпреда США при РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:20:00+03:00
2026-01-30T06:20:00+03:00
в мире
россия
сша
борис титов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039575267_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_aca4e96ec0d4a3d7a94ab2e92735a550.jpg
https://ria.ru/20260130/ssha-2071125249.html
https://ria.ru/20260130/biznes-2071118901.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039575267_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_c6f8543c9d4cc182ab666f7b0135be18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, борис титов, оон
В мире, Россия, США, Борис Титов, ООН
Титов встретился с зампостпреда США при ООН

Титов провел встречу с зампостпреда США при ООН Дэном Негреа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 30 янв – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов встретился с зампостпреда США при ООН Дэном Негреа, стороны "условились сверять подходы с опорой на экономическую природу сотрудничества, мобилизовать внутренние ресурсы и развивать инвествозможности в развивающихся странах", сообщили в российском постпредстве при всемирной организации.
Встреча прошла в рамках визита Титова в США, в ходе которой он, среди прочего, поучаствовал в мероприятиях по линии ООН.
Участник переговоров между США и Россией - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
На Западе раскрыли, что США захотели от России
Вчера, 05:11
"Собеседники согласились в том, что реализация целей устойчивого развития и "повестки-2030" находится в кризисе и в том, что необходим начать прорабатывать контуры международного взаимодействия на период после 2030 года, которые более эффективно будут содействовать глобальному росту. Условились сверять подходы с опорой на экономическую природу сотрудничества, мобилизовать внутренние ресурсы и развивать инвествозможности в развивающихся странах", – говорится в заявлении.
РФ в этой связи предлагает программу поддержки передачи цифровых технологий, которая позволяет вывести бизнес из тени и нарастить доходы бюджета, подчеркнули в постпредстве.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика
Вчера, 03:41
 
В миреРоссияСШАБорис ТитовООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала