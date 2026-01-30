https://ria.ru/20260130/titov-2071129701.html
Титов встретился с зампостпреда США при ООН
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов встретился с зампостпреда США при РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:20:00+03:00
россия
сша
ООН, 30 янв – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов встретился с зампостпреда США при ООН Дэном Негреа, стороны "условились сверять подходы с опорой на экономическую природу сотрудничества, мобилизовать внутренние ресурсы и развивать инвествозможности в развивающихся странах", сообщили в российском постпредстве при всемирной организации.
Встреча прошла в рамках визита Титова
в США
, в ходе которой он, среди прочего, поучаствовал в мероприятиях по линии ООН
.
"Собеседники согласились в том, что реализация целей устойчивого развития и "повестки-2030" находится в кризисе и в том, что необходим начать прорабатывать контуры международного взаимодействия на период после 2030 года, которые более эффективно будут содействовать глобальному росту. Условились сверять подходы с опорой на экономическую природу сотрудничества, мобилизовать внутренние ресурсы и развивать инвествозможности в развивающихся странах", – говорится в заявлении.
РФ
в этой связи предлагает программу поддержки передачи цифровых технологий, которая позволяет вывести бизнес из тени и нарастить доходы бюджета, подчеркнули в постпредстве.